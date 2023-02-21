Семибратова (Семибратова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Семибратов Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1894
Сын: Семибратов Игнатий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1896
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.08.1901
Сын: Семибратов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1907
Сын: Семибратов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1910