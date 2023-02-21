Семибратова (Семибратова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова (Семибратова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Семибратов Павел

Отец ребёнка: не указан

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Семибратов Игнатий

Отец ребёнка: не указан

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Семибратов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Семибратов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1910
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