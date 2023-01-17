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Семибратов Павел

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Место рождения

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: Семибратова Анна Александровна

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Семибратова ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семибратов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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