Семибратов Павел
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Семибратова ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Семибратов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно