Семибратов Андрей
Место рождения
Дата рождения18.08.1907
Дата смертиОколо ?.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семибратова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семибратова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.06.1942
Причина смерти: На войне