Семибратов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратов Андрей

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Место рождения

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.08.1907

Дата смерти

Около ?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907

Отец: не указан

Мать: Семибратова Анна Александровна

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семибратова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семибратова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семибратова Александра Николаевна

Смерть
Около ?.06.1942
Причина смерти: На войне
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