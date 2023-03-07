Симион Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Михаил (Михайла) Александров
Мать: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Александр Симионов
Мать ребёнка: Устинья Агапова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Симион Симионов
Мать ребёнка: Устинья Агапова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Герасим Симионов
Мать ребёнка: Устинья Агапова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Устинья Агапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Агапова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1806