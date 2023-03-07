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Симион Михайлов

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Место рождения

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

1744 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Михаил (Михайла) Александров

Мать: Акулина Максимова

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Александр Симионов

Мать ребёнка: Устинья Агапова

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Симион Симионов

Мать ребёнка: Устинья Агапова

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Герасим Симионов

Мать ребёнка: Устинья Агапова

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Устинья Агапова

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Агапова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1806
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