Устинья Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Агапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Александр Симионов

Отец ребёнка: Симион Михайлов

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Симион Симионов

Отец ребёнка: Симион Михайлов

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Герасим Симионов

Отец ребёнка: Симион Михайлов

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Симион Михайлов

Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симион Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1806
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