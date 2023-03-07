Устинья Агапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Александр Симионов
Отец ребёнка: Симион Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Симион Симионов
Отец ребёнка: Симион Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Герасим Симионов
Отец ребёнка: Симион Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Симион Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симион Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1806