Шилов Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1861 и 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1827 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 164, Л.127.
Рождение ребёнка
После ?.08.1827
Дочь: (Шилова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шилов Егор Петрович
Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Шилова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Шилова) Пелагия Петровна
Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шилов Иван Петрович
Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна
Смерть
Между 1861 и 1873