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Шилов Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1861 и 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шилов Семён Никифорович

Мать: Шилова (Табанина) Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
25.01.1827 ст.

Жена: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна

Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 164, Л.127.
Рождение ребёнка
После ?.08.1827

Дочь: (Шилова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шилов Егор Петрович

Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Шилова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Шилова) Пелагия Петровна

Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шилов Иван Петрович

Мать ребёнка: Шилова (Шалгунова) Маремьяна Тимофеевна

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1861 и 1873
Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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