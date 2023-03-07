Алексухина Анна Леонтиева
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1908
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда ст
Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев
Рождение ребёнка
20.07.1912
Дочь: Надежда Косьмина
Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев
Рождение ребёнка
09.12.1913
Сын: Алексухин Василий Косьмин
Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев
Рождение ребёнка
14.10.1915
Сын: Алексухин Александр Косьмин
Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев
Смерть
Неизвестно