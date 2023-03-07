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Алексухина Анна Леонтиева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1908

Муж: Алексухин Косьма Артемиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда ст

Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев

Рождение ребёнка
20.07.1912

Дочь: Надежда Косьмина

Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1913

Сын: Алексухин Василий Косьмин

Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Алексухин Александр Косьмин

Отец ребёнка: Алексухин Косьма Артемиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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