Горшенинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшенинъ Герасимъ
Мать: Горшенина Акулина
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кабанова Федосья
Мать ребёнка: Горшенина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшенина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Степанида