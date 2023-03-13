Горшенинъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенинъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшенинъ Герасимъ

Мать: Горшенина Акулина

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кабанова Федосья

Мать ребёнка: Горшенина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Степанида

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