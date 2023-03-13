Горшенина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кабанова Федосья
Отец ребёнка: Горшенинъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшенинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Семенъ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1979