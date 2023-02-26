Мария Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
09.10.1882
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1885
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1888
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно