Мария Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1882

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1885

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1888

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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