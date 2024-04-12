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Гольдштейн Моисей Леонтьевич
Гольдштейн Моисей Леонтьевич
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Место рождения
Киев
, Киевский уезд
Дата рождения
Около 1868 ст.
Дата смерти
26.11.1932
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев
, Киевский уезд
Смерть
26.11.1932
Париж
Самоубийство
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