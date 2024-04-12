Гольдштейн Моисей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольдштейн Моисей Леонтьевич

Гольдштейн Моисей Леонтьевич

avatar

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

26.11.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Смерть
26.11.1932
Самоубийство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close