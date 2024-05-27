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Черепанов Антипа Иванов/ Иоанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Черепанов Иван / Иоан Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Черепанова) Акилина Артемьева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Черепанов Иван Иван/ Иоан Антипин

Мать ребёнка: (Черепанова) Акилина Артемьева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Черепанова) Параскева Антипова

Мать ребёнка: (Черепанова) Акилина Артемьева

Смерть
Неизвестно

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