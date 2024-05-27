Черепанов Антипа Иванов/ Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Черепанов Иван / Иоан Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черепанов Иван Иван/ Иоан Антипин
Мать ребёнка: (Черепанова) Акилина Артемьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Черепанова) Параскева Антипова
Мать ребёнка: (Черепанова) Акилина Артемьева
Смерть
Неизвестно