(Черепанова) Акилина Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черепанов Иван Иван/ Иоан Антипин
Отец ребёнка: Черепанов Антипа Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Черепанова) Параскева Антипова
Отец ребёнка: Черепанов Антипа Иванов/ Иоанов
Смерть
Неизвестно