(Черепанова) Акилина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Акилина Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Антипа Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Черепанов Иван Иван/ Иоан Антипин

Отец ребёнка: Черепанов Антипа Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Черепанова) Параскева Антипова

Отец ребёнка: Черепанов Антипа Иванов/ Иоанов

Смерть
Неизвестно

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