Музафаров Б-Ямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Музафаров Садрислам
Рождение ребёнка
01.10.1876
Сын: Богданов Габидулла Садрисламович
Отец ребёнка: Музафаров Садрислам
Рождение ребёнка
19.06.1886
Сын: Богданов Шайхислам Садрилисламович
Отец ребёнка: Музафаров Садрислам
Рождение ребёнка
20.06.1889
Сын: Богданов Гизелислам (Ганделислам) Садрисламович
Отец ребёнка: Музафаров Садрислам
Смерть
Неизвестно