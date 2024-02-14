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Музафаров Б-Ямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музафаров Садрислам

Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Богданов Габидулла Садрисламович

Отец ребёнка: Музафаров Садрислам

Рождение ребёнка
19.06.1886

Сын: Богданов Шайхислам Садрилисламович

Отец ребёнка: Музафаров Садрислам

Рождение ребёнка
20.06.1889

Сын: Богданов Гизелислам (Ганделислам) Садрисламович

Отец ребёнка: Музафаров Садрислам

Смерть
Неизвестно

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