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Музафаров Садрислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Музафаров Губайдулла

Мать: Музафарова Гульямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музафаров Б-Ямал

Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Богданов Габидулла Садрисламович

Мать ребёнка: Музафаров Б-Ямал

Рождение ребёнка
19.06.1886

Сын: Богданов Шайхислам Садрилисламович

Мать ребёнка: Музафаров Б-Ямал

Рождение ребёнка
20.06.1889

Сын: Богданов Гизелислам (Ганделислам) Садрисламович

Мать ребёнка: Музафаров Б-Ямал

Смерть
Неизвестно

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