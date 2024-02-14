Музафаров Садрислам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Музафаров Губайдулла
Мать: Музафарова Гульямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Музафаров Б-Ямал
Рождение ребёнка
01.10.1876
Сын: Богданов Габидулла Садрисламович
Мать ребёнка: Музафаров Б-Ямал
Рождение ребёнка
19.06.1886
Сын: Богданов Шайхислам Садрилисламович
Мать ребёнка: Музафаров Б-Ямал
Рождение ребёнка
20.06.1889
Сын: Богданов Гизелислам (Ганделислам) Садрисламович
Мать ребёнка: Музафаров Б-Ямал
Смерть
Неизвестно