Кушнаренко Илья Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнаренко Илья Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.2002

Сын: Глотов Никита Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
2002

Жена: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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