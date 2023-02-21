Пшеничный Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.
Сын: Пшеничный Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Георгиевна
Брат-близнец Петра. Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.
Сын: Пшеничный Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Георгиевна
Брат-близнец Якова. Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Кропивницкий, Кіровоградська область
Мещанин города Елисаветград Херсонской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно