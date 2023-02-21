Пшеничный Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничный Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.

Сын: Пшеничный Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Георгиевна

Брат-близнец Петра. Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.

Сын: Пшеничный Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Георгиевна

Брат-близнец Якова. Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Кропивницкий, Кіровоградська область
Мещанин города Елисаветград Херсонской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная Евдокия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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