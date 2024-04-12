Шаламова (Кокорина) (Киселева - Занина) Ульяна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
19.10.1822
Рождение ребёнка
21.12.1823
Дочь: Иульяния Ильина
Отец ребёнка: Кокорин Илья Александров
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Кокорин Илья Александров
Бракосочетание
26.01.1828
Рождение ребёнка
15.12.1828
Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1830
Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев
Рождение ребёнка
05.04.1831
Дочь: Мария Козмина
Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев
Рождение ребёнка
05.03.1836
Сын: Шаламов Конон Козмин
Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев
Рождение ребёнка
17.08.1839
Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев
Смерть
Неизвестно