Шаламова (Кокорина) (Киселева - Занина) Ульяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Кокорина) (Киселева - Занина) Ульяна Михайлова

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Занин - Киселев Михайло Трифонов

Мать: Занина - Киселева Акилина Родионова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.10.1822

Муж: Кокорин Илья Александров

Рождение ребёнка
21.12.1823

Дочь: Иульяния Ильина

Отец ребёнка: Кокорин Илья Александров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кокорин Евфимий Ильин

Отец ребёнка: Кокорин Илья Александров

Бракосочетание
26.01.1828

Муж: Шаламов Козма Васильев

Рождение ребёнка
15.12.1828

Сын: Шаламов Севастиан Козмин

Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1830

Сын: Шаламов Ксенофонт Козмин

Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1831

Дочь: Мария Козмина

Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1836

Сын: Шаламов Конон Козмин

Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1839

Сын: Шаламов Андрей Козмин

Отец ребёнка: Шаламов Козма Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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