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Кокорин Илья Александров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.07.1801

Дата смерти

01.11.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1801

Отец: Кокорин Александр Дементиев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.10.1822

Жена: Шаламова (кокорина) Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
21.12.1823

Дочь: Иульяния Ильина

Мать ребёнка: Шаламова (кокорина) Ульяна Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кокорин Евфимий Ильин

Мать ребёнка: Шаламова (кокорина) Ульяна Михайлова

Смерть
01.11.1827
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от ушибу
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