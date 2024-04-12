Кокорин Илья Александров
Место рождения
Дата рождения16.07.1801
Дата смерти01.11.1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1801
Отец: Кокорин Александр Дементиев
Бракосочетание
19.10.1822
Рождение ребёнка
21.12.1823
Дочь: Иульяния Ильина
Мать ребёнка: Шаламова (кокорина) Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Шаламова (кокорина) Ульяна Михайлова
Смерть
01.11.1827
Причина смерти: от ушибу