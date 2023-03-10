Ященко Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ященко Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ященко Михаил

?Новоивановка, Суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ященко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ященко Михаил

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Ященко Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Ященко Михаил

Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ященко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ященко Михаил

Смерть
Неизвестно
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