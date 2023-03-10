Ященко Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ященко Михаил
?Новоивановка, Суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ященко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ященко Михаил
Рождение ребёнка
30.01.1907
Сын: Ященко Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Ященко Михаил
Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ященко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ященко Михаил
Смерть
Неизвестно