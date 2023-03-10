Ященко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯщенко Михаил

Ященко Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: Ященко Мария

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ященко Акулина

?Новоивановка, Суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ященко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ященко Акулина

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Ященко Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Ященко Акулина

Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ященко Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ященко Акулина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close