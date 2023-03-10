Ященко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: Ященко Мария
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ященко Акулина
?Новоивановка, Суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ященко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ященко Акулина
Рождение ребёнка
30.01.1907
Сын: Ященко Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Ященко Акулина
Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ященко Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ященко Акулина
Смерть
Неизвестно