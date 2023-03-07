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Симановъ Василій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Симановъ Ларіонъ

Мать: Симанова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Симановъ Меркурій

Мать ребёнка: Симанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1892

Сын: Симановъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Симанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Симанова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симановъ Николай

Мать ребёнка: Симанова Прасковья

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