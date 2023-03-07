Симановъ Василій
Место рождения
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Симановъ Ларіонъ
Мать: Симанова Анна
Рождение ребёнка
21.11.1885
Сын: Симановъ Меркурій
Мать ребёнка: Симанова Прасковья
Рождение ребёнка
02.12.1892
Сын: Симановъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Симанова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Симанова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симановъ Николай
Мать ребёнка: Симанова Прасковья