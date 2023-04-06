Симанова (Оренбуркина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Оренбуркинъ Егоръ
Мать: Оренбуркина Татіана
Рождение ребёнка
21.11.1885
Сын: Симановъ Меркурій
Отец ребёнка: Симановъ Василій
Рождение ребёнка
02.12.1892
Сын: Симановъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Симановъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Симановъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симановъ Николай
Отец ребёнка: Симановъ Василій