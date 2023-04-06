Симанова (Оренбуркина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Оренбуркина) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Оренбуркинъ Егоръ

Мать: Оренбуркина Татіана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Симановъ Меркурій

Отец ребёнка: Симановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1892

Сын: Симановъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Симановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Симановъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симановъ Николай

Отец ребёнка: Симановъ Василій

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