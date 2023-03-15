Бочаров Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Матрёна Никитична

Мать ребёнка: Бочарова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Бочаров Борис Никитич

Мать ребёнка: Бочарова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочарова Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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