Бочарова (Терновая) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Терновой Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Матрёна Никитична
Отец ребёнка: Бочаров Никита
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Бочаров Никита
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочаров Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочаров Никита
Смерть
Неизвестно