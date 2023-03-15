Бочарова (Терновая) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Терновая) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Терновой Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Матрёна Никитична

Отец ребёнка: Бочаров Никита

Рождение ребёнка
1931

Сын: Бочаров Борис Никитич

Отец ребёнка: Бочаров Никита

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочаров Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Никита

Смерть
Неизвестно
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