Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Князева (Кощеева) Феврония Денисовна
Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Чиркова (Кощеева) Евдокия Денисовна
Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Симонова (Кощеева) Милания Денисовна
Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиевич
Смерть
После 1763