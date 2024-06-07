Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна 1693 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеева (Лялина) Матрона Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Денис Евтропиевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Князева (Кощеева) Феврония Денисовна

Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиевич

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Чиркова (Кощеева) Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Симонова (Кощеева) Милания Денисовна

Отец ребёнка: Кощеев Денис Евтропиевич

Смерть
После 1763

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