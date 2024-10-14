Фролов Степан Петрович 1879 или 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролов Степан Петрович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1879 или 1880

умер 1931

Отец
Фролов Петр Иванович12.08.1838 г.р.
Мать
Фролова (Раненберг) Ольга Петровна04.06.1847 г.р.
Супруги
Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна25.02.1886 г.р.
Матвеева Глафира ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Фролова) Александра Степановна18.03.1904 г.р.
Фролов Александр Степанович24.08.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 или 1880

Отец: Фролов Петр Иванович

Мать: Фролова (Раненберг) Ольга Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Глафира Васильевна

Бракосочетание
18.02.1903

Жена: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Брак зарегистрирован в церкви Флора и Лавра (Скорбященской) в Москве. | Возраст жениха - 23 года, невесты - 16 лет. | Свидетели со стороны жениха московский мещанин Мясницкой слободы Алексей Михайлов и ямщик Ямской Коломенской слободы Алексей Иванович Шаров. Со стороны невесты Василий Тимофеевич Соловьев и Василий Семенович Жернов

Рождение ребёнка
18.03.1904

Дочь: (Фролова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
24.08.1905

Сын: Фролов Александр Степанович

Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Фролов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Фролов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна

Смерть
1931

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