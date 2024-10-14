Фролов Степан Петрович
мужской, родился 1879 или 1880
умер 1931
ОтецФролов Петр Иванович12.08.1838 г.р.
МатьФролова (Раненберг) Ольга Петровна04.06.1847 г.р.
Супруги
Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна25.02.1886 г.р.
Матвеева Глафира ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Фролова) Александра Степановна18.03.1904 г.р.
Фролов Александр Степанович24.08.1905 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 или 1880
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1903
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1904
Дочь: (Фролова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
24.08.1905
Сын: Фролов Александр Степанович
Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Фролов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Фролов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна
Смерть
1931