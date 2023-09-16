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Саврун Андрей Иванович

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Место рождения

Дрогобычская область, Самборский район, село Бабино.

Дата рождения

1894

Дата смерти

10.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Саврун Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтаматис (Саврун) Рузя Андреевна

Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брезгунова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дитчик (Саврун) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1929

Дочь: Бородько (Саврун) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна

Пропал без вести (военное)
10.07.1942
Смерть
10.07.1942

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