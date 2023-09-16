Саврун Андрей Иванович
Место рожденияДрогобычская область, Самборский район, село Бабино.
Дата рождения1894
Дата смерти10.07.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Саврун Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтаматис (Саврун) Рузя Андреевна
Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брезгунова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дитчик (Саврун) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1929
Дочь: Бородько (Саврун) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна
Пропал без вести (военное)
10.07.1942
Смерть
10.07.1942