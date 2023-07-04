Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна
Место рожденияДрогобычская область, Сембарский район, Село Кринычаны.
Дата рождения21.09.1900
Дата смерти02.06.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900
Дрогобычская область, Сембарский район, Село Кринычаны.
Рождение ребёнка
27.10.1929
Дочь: Бородько Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович
Дрогобычская область, Сембарский район, село Бабино.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтаматис Рузя Андреевна
Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брезгунова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дитчик Анна Андреевна
Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1989
Ростовская область, город Азов