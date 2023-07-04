Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврун (Гнатишак) Ивга (Евдокия) Ивановна

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Место рождения

Дрогобычская область, Сембарский район, Село Кринычаны.

Дата рождения

21.09.1900

Дата смерти

02.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900

Отец: Гнатишек Иван Васильевич

Мать: Гнатишек Екатерина Ивановна

Дрогобычская область, Сембарский район, Село Кринычаны.
Рождение ребёнка
27.10.1929

Дочь: Бородько Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович

Дрогобычская область, Сембарский район, село Бабино.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтаматис Рузя Андреевна

Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брезгунова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дитчик Анна Андреевна

Отец ребёнка: Саврун Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саврун Андрей Иванович

Смерть
02.06.1989
Ростовская область, город Азов
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