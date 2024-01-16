Колосова Акилина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Евграфовна
Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901
Сын: Колосов Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колосов Александр Евграфович
Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Павла Евграфовна
Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно