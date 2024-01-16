Колосова Акилина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Акилина Георгиевна

Колосова Акилина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Евграфовна

Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901

Сын: Колосов Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1906

Сын: Колосов Александр Евграфович

Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Павла Евграфовна

Отец ребёнка: Колосов Евграф Степанович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Евграф Степанович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close