Фон Дер Пален (Чернышёва) Вера Григорьевна
женский, родилась 08.09.1808
умерла 1880
ОтецЧернышёв Григорий Иванович02.02.1762 г.р.
МатьЧернышёва (Квашнина-Самарина) Елизавета Петровна29.03.1773 г.р.
Супруги
Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович02.09.1780 г.р.
Дети
Фон Дер Пален Анатолий Фёдорович1831 г.р.
Фон Дер Пален Александра Фёдоровна1832 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1808
Бракосочетание
09.11.1830
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фон Дер Пален Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
01.07.1835
Дочь: Гагарина (Фон Дер Пален) Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович
Иецава, Bauskas novads
Рождение ребёнка
10.09.1842
Дочь: Фон Ливен (Фон Дер Пален) Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
Смерть
1880