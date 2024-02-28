Фон Дер Пален (Чернышёва) Вера Григорьевна 08.09.1808 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фон Дер Пален (Чернышёва) Вера Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.09.1808

умерла 1880

Отец
Чернышёв Григорий Иванович02.02.1762 г.р.
Мать
Чернышёва (Квашнина-Самарина) Елизавета Петровна29.03.1773 г.р.
Супруги
Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович02.09.1780 г.р.
Дети
Фон Дер Пален Анатолий Фёдорович1831 г.р.
Фон Дер Пален Александра Фёдоровна1832 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1808

Отец: Чернышёв Григорий Иванович

Мать: Чернышёва (Квашнина-Самарина) Елизавета Петровна

Бракосочетание
09.11.1830

Муж: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фон Дер Пален Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фон Дер Пален Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фон Дер Пален Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1835

Дочь: Гагарина (Фон Дер Пален) Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович

Иецава, Bauskas novads

Рождение ребёнка
10.09.1842

Дочь: Фон Ливен (Фон Дер Пален) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович

Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads

Смерть
1880

Мы используем куки для улучшения работы сайта.