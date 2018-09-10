Фон Ливен (Фон Дер Пален) Наталья Фёдоровна 10.09.1842 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фон Ливен (Фон Дер Пален) Наталья Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.09.1842, Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads

умерла 14.01.1920, Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Отец
Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович02.09.1780 г.р.
Мать
Фон Дер Пален (Чернышёва) Вера Григорьевна08.09.1808 г.р.
Супруги
Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович21.01.1821 г.р.
Дети
Ливен Анатолий Павлович16.11.1872 г.р.
Ливен Вера Павловна03.02.1874 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1842

Отец: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович

Мать: Фон Дер Пален (Чернышёва) Вера Григорьевна

Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads

Бракосочетание
20.10.1871

Муж: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович

Рига, Rīga

Рождение ребёнка
16.11.1872

Сын: Ливен Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.02.1874

Дочь: Ливен Вера Павловна

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.04.1875

Сын: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
25.08.1877

Дочь: Ливен Мария Павловна

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович

Межотне, Mežotnes pagasts, Bauskas novads

Рождение ребёнка
15.05.1879

Дочь: Ливен Александра Павловна

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
16.12.1880

Дочь: Ливен Софья Павловна

Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
14.01.1920
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.