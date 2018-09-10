Фон Ливен (Фон Дер Пален) Наталья Фёдоровна
женский, родилась 10.09.1842, Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
умерла 14.01.1920, Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
ОтецФон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович02.09.1780 г.р.
МатьФон Дер Пален (Чернышёва) Вера Григорьевна08.09.1808 г.р.
Супруги
Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович21.01.1821 г.р.
Дети
Ливен Анатолий Павлович16.11.1872 г.р.
Ливен Вера Павловна03.02.1874 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1842
Отец: Фон Дер Пален Фёдор (Фридрих Александр) Петрович
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
20.10.1871
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
16.11.1872
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1874
Дочь: Ливен Вера Павловна
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1875
Сын: Ливен Павел (Пауль Иоан) Павлович
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1877
Дочь: Ливен Мария Павловна
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович
Межотне, Mežotnes pagasts, Bauskas novads
Рождение ребёнка
15.05.1879
Дочь: Ливен Александра Павловна
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1880
Дочь: Ливен Софья Павловна
Отец ребёнка: Ливен Павел (Пауль Йоханн Георг) Иванович
Смерть
14.01.1920
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область