Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1895
Муж: Василий Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Емельян Васильев
Отец ребёнка: Василий Филиппов
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно