Клюева Наталия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти13.09.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Александра Иродионова
Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов
Рождение ребёнка
21.03.1881
Дочь: Ирина Иродионова
Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов
Бракосочетание
16.01.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1884
Дочь: Мария Иродионова
Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов
Рождение ребёнка
30.12.1885
Сын: Клюев Иван Иродионов
Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Григорий Иродионов
Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов
Рождение ребёнка
25.08.1891
Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов
Рождение ребёнка
До 1892
Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
13.09.1896
д.Макунино ( Клюево ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище