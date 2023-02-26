Клюева Наталия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюева Наталия Константинова

Клюева Наталия Константинова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

13.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Александра Иродионова

Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1881

Дочь: Ирина Иродионова

Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1883

Муж: Клюев Иродион Мартинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1884

Дочь: Мария Иродионова

Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Клюев Иван Иродионов

Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Григорий Иродионов

Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1891

Сын: Клюев Павел Иродионов

Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Клюев Василий Иродионов

Отец ребёнка: Клюев Иродион Мартинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
13.09.1896
д.Макунино ( Клюево ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close