Смоленская (Ваганова) Лариса Яковлевна 02.08.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смоленская (Ваганова) Лариса Яковлевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1968

Отец: Штаудингер Яков Яковлевич

Мать: Дружникова (Ваганова) Нина Федоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоленский Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоленский Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоленский Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
02.07.2002

Сын: Смоленский Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Смоленский Евгений Владимирович

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