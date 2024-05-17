Смоленская (Ваганова) Лариса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоленский Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.2002
Сын: Смоленский Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Смоленский Евгений Владимирович