Штаудингер Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1943
Дата смерти23.01.2024
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1943
Отец: Штаудингер Яков
Мать: Штаудингер Екатерина
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1968
Дочь: Смоленская (Ваганова) Лариса Яковлевна
Мать ребёнка: Дружникова (Ваганова) Нина Федоровна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
23.01.2024
Томск, город Томск, Томская область