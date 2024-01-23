Штаудингер Яков Яковлевич 25.02.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штаудингер Яков Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1943

Дата смерти

23.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1943

Отец: Штаудингер Яков

Мать: Штаудингер Екатерина

Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1968

Дочь: Смоленская (Ваганова) Лариса Яковлевна

Мать ребёнка: Дружникова (Ваганова) Нина Федоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
23.01.2024
Томск, город Томск, Томская область

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