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Егорова Евдокия Кузнецова

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кузнецов Петр Степанович

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1890

Муж: Вавилин Михаил Онуфриевич

Рождение ребёнка
20.10.1893

Сын: Вавилин Александр Михаилович

Отец ребёнка: Вавилин Михаил Онуфриевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1896

Дочь: Мельникова Анна Вавилина

Отец ребёнка: Вавилин Михаил Онуфриевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1900

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Егоров Тимофей Степанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1900

Муж: Егоров Тимофей Степанович

Смерть
Неизвестно
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