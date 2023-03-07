Егорова Евдокия Кузнецова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кузнецов Петр Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1890
Рождение ребёнка
20.10.1893
Сын: Вавилин Александр Михаилович
Отец ребёнка: Вавилин Михаил Онуфриевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1896
Дочь: Мельникова Анна Вавилина
Отец ребёнка: Вавилин Михаил Онуфриевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1900
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Егоров Тимофей Степанович
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1900
Смерть
Неизвестно