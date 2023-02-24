Мельникова Анна Вавилина
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения19.01.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1896
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1912
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Ирина Илларионовна
Отец ребёнка: Мельников (аксенов) Илларион Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1915
Дочь: Анастасия Илларионовна
Отец ребёнка: Мельников (аксенов) Илларион Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1917
Дочь: Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Мельников (аксенов) Илларион Петрович
Смерть
Неизвестно