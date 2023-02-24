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Мельникова Анна Вавилина

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

19.01.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1896

Отец: Вавилин Михаил Онуфриевич

Мать: Егорова Евдокия Кузнецова

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1912

Муж: Мельников (аксенов) Илларион Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Ирина Илларионовна

Отец ребёнка: Мельников (аксенов) Илларион Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1915

Дочь: Анастасия Илларионовна

Отец ребёнка: Мельников (аксенов) Илларион Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1917

Дочь: Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Мельников (аксенов) Илларион Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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