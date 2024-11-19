Моругин Алексей Георгиевич После 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моругин Алексей Георгиевич

Место рождения

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

После 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1861

Отец: Моругин Егор (Георгий) Евдокимович

Мать: Моругина Агрипина 1 жена? Нефёдовна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Моругин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Моругина Агапья Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1891

Сын: Моругин Михайл Алексеевич

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1893

Сын: Моругин Иоан Алексеевич

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Моругина Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.

Сын: Моругин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1901

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1902

Дочь: Лебедева (Моругина) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
590-13-122 60об-61
Рождение ребёнка
24.04.1904

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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