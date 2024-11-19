Моругин Алексей Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1861
Рождение ребёнка
1887
Сын: Моругин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Моругина Агапья Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Рождение ребёнка
03.09.1891
Сын: Моругин Михайл Алексеевич
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Рождение ребёнка
05.07.1893
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Рождение ребёнка
23.09.1894
Сын: Моругина Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Рождение ребёнка
01.05.1901
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Рождение ребёнка
30.09.1902
Дочь: Лебедева (Моругина) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
590-13-122 60об-61
Рождение ребёнка
24.04.1904
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Устинья Тихоновна
Смерть
Неизвестно