Черненко Мария Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Мария Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1885 ст.

Сын: Черненко Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P1-V?i=296&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Сын: Черненко Адриан Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.

Сын: Черненко Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1890 ст.

Дочь: Мокрина Григорьевна

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.

Сын: Черненко Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Дочь: Черненко Харитина Григорьевна

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.10.1895 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYBN?i=8&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.07.1897 ст.

Сын: Черненко Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CK-L?i=152&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.04.1900 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.10.1902 ст.

Сын: Черненко Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSW-D?i=572&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.01.1904 ст.

Сын: Черненко Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-Y?i=782&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Черненко Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9T-4?i=724&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.07.1907 ст.

Сын: Черненко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ37?i=806&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Григорий Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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