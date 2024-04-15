Черненко Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Черненко Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Адриан Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Дочь: Мокрина Григорьевна
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Дочь: Черненко Харитина Григорьевна
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Фома Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович
Сын: Черненко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Черненко Григорий Тарасович