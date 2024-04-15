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Черненко Никита Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.04.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905 ст.

Отец: Черненко Григорий Тарасович

Мать: Черненко Мария Марковна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9T-4?i=724&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.04.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник - Черненко Иван Васильевич | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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