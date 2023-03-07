Краснихина (Ивлева) Аграфена Петровна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Вершинин Пётр Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1850
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1854
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1856
Сын: Краснихин (ивлев) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1858
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно