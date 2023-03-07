Краснихина (Ивлева) Аграфена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Ивлева) Аграфена Петровна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вершинин Пётр Иванов

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Краснихин (ивлев) Василий Петрович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1850

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1854

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович

Рождение ребёнка
23.03.1856

Сын: Краснихин (ивлев) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1858

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Василий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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