Кувшиновъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти01.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Кувшиновъ Филипъ
Мать: Кувшинова Авдотья
Рождение ребёнка
30.09.1804
Дочь: Кувшинова Пелагея
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кувшиновъ Наталья
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
25.01.1808
Дочь: Кувшинова Марья
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Чекалова Ирина
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
21.12.1813
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
06.03.1815
Сын: Кувшиновъ Василій
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
20.05.1821
Сын: Кувшиновъ Алексей
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Стефанида
Смерть
01.09.1852