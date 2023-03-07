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Кувшиновъ Григорий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

01.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кувшиновъ Филипъ

Мать: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1804

Дочь: Кувшинова Пелагея

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кувшиновъ Наталья

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Рождение ребёнка
25.01.1808

Дочь: Кувшинова Марья

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Чекалова Ирина

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1813

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1815

Сын: Кувшиновъ Василій

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1821

Сын: Кувшиновъ Алексей

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Стефанида

Смерть
01.09.1852
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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