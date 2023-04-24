Чекалова (Кувшинова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кувшиновъ Григорий
Мать: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
11.10.1836
Дочь: Евлампія
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.08.1841
Сын: Чекаловъ Федоръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.09.1845
Дочь: Любимова Любовь
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.06.1851
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекаловъ Михаилъ