Чекалова (Кувшинова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалова (Кувшинова) Ирина

Чекалова (Кувшинова) Ирина

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кувшиновъ Григорий

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1836

Дочь: Евлампія

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1841

Сын: Чекаловъ Федоръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1845

Дочь: Любимова Любовь

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1851

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекаловъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close