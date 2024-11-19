Глебова (Балашова) Софья Андреевна 25.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Глебова (Балашова) Софья Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.01.1901, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1993, Французская Республика

Отец
Балашов Андрей Николаевич16.12.1874 г.р.
Мать
Балашова (Гендрикова) Александра Васильевна13.12.1882 г.р.
Супруги
Глебов Александр Владимирович05.04.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Балашов Андрей Николаевич

Мать: Балашова (Гендрикова) Александра Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
16.09.1928

Муж: Глебов Александр Владимирович

Смерть
1993
Французская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.