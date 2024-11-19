Глебова (Балашова) Софья Андреевна
женский, родилась 25.01.1901, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1993, Французская Республика
ОтецБалашов Андрей Николаевич16.12.1874 г.р.
МатьБалашова (Гендрикова) Александра Васильевна13.12.1882 г.р.
Супруги
Глебов Александр Владимирович05.04.1892 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.09.1928
Смерть
1993
Французская Республика