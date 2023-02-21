Ходырева Парасковья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Сын: Ходырев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Ходырев Констанин Кондратьевич
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Ходырев Констанин Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно