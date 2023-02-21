Ходырева Парасковья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Парасковья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Сын: Ходырев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ходырев Констанин Кондратьевич

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Ходырев Констанин Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Констанин Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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