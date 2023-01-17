Ходырев Констанин Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1878 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Сын: Ходырев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно