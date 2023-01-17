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Ходырев Констанин Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1878 ст.

Отец: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Мать: Ходырева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Сын: Ходырев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Парасковья Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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