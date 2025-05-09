Чернышев Иван 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернышев Иван

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1885

умер 1929

Мать
МатьНеизвестно г.р.
Отец
ОтецНеизвестно г.р.
Дети
Чернышев Виктор Иванович01.02.1910 г.р.
Чернышев Василий Иванович1914 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Отец

Мать: Мать

Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Чернышев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна

Пензенская обл. Городищенский р- он с. Трескино

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чернышев Василий Иванович

Мать ребёнка: Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Чернышев Николай Иванович

Мать ребёнка: Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна

Пензенская обл. Городищенский р-он с. Трескино

Смерть
1929

Мы используем куки для улучшения работы сайта.