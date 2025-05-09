Чернышев Иван
мужской, родился 1885
умер 1929
Дети
Чернышев Виктор Иванович01.02.1910 г.р.
Чернышев Василий Иванович1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1910
Мать ребёнка: Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна
Пензенская обл. Городищенский р- он с. Трескино
Рождение ребёнка
1914
Сын: Чернышев Василий Иванович
Мать ребёнка: Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чернышев Николай Иванович
Мать ребёнка: Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна
Пензенская обл. Городищенский р-он с. Трескино
Смерть
1929