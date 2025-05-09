Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна
женский, родилась 1889
умерла 04.12.1965
ОтецЛевин Николай1855 г.р.
МатьЛевина ?1860 г.р.
Дети
Чернышев Виктор Иванович01.02.1910 г.р.
Чернышев Василий Иванович1914 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1889
Отец: Левин Николай
Мать: Левина ?
Рождение ребёнка
01.02.1910
Отец ребёнка: Чернышев Иван
Пензенская обл. Городищенский р- он с. Трескино
Рождение ребёнка
1914
Сын: Чернышев Василий Иванович
Отец ребёнка: Чернышев Иван
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чернышев Николай Иванович
Отец ребёнка: Чернышев Иван
Пензенская обл. Городищенский р-он с. Трескино
Смерть
04.12.1965