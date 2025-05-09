Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышева (Левина) Евдокия Николаевна

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1889

умерла 04.12.1965

Отец
Левин Николай1855 г.р.
Мать
Левина ?1860 г.р.
Дети
Чернышев Виктор Иванович01.02.1910 г.р.
Чернышев Василий Иванович1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Левин Николай

Мать: Левина ?

Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Чернышев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван

Пензенская обл. Городищенский р- он с. Трескино

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чернышев Василий Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван

Рождение ребёнка
1924

Сын: Чернышев Николай Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван

Пензенская обл. Городищенский р-он с. Трескино

Смерть
04.12.1965

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