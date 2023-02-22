Курносов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти03.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1910
Дочь: Пошивалова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Курносова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1912
Мать ребёнка: Курносова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курносова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1959
Похороны
Неизвестно
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область