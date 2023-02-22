Курносов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

03.03.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1910

Дочь: Пошивалова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Курносова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Курносов Борис Иванович

Мать ребёнка: Курносова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курносова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курносова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Смерть
03.03.1959
Похороны
Неизвестно
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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